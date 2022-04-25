【內銀股】招行開市挫5%　首季純利增逾12%至360億元人幣、信用減值損失按年增近5%

招商銀行 （03968） 公布今年首季業績，純利360.22億元人民幣，按年增12.5%。營業淨收入919.99億元人民幣，增8.43%。季內歸屬於普通股股東的基本每股收益為1.43元人民幣，按年增12.6%。

招行今日開市再跌5%，報49.4元，本月已累跌近2成。

季內該行實現淨利息收入544.64億元人民幣，按年增9.97%；實現非利息淨收入375.35億元人民幣，按年增6.27%；年化後歸屬於該行股東的平均總資產收益率（ROAA）和年化後歸屬於該行普通股股東的平均淨資產收益率（ROAE）分別為1.54%和19.24%，按年分別增加0.04和減少0.3個百分點。

不良貸款率0.94% 按季升0.03個百分點

截至3月底，集團不良貸款餘額541.38億元人民幣，較去年底增加32.76億元；不良貸款率0.94%，較去年底升0.03個百分點；撥備覆蓋率462.68%，較去年底降21.19個百分點；貸款撥備率4.35%，較去年底降0.07個百分點。

今年首季，集團信用減值損失215.23億元人民幣，按年增4.76%。其中，貸款和墊款信用減值損失110.6億元人民幣，增49.9億元，主要是季內集團對房地產風險客戶審慎地增提信用損失準備；除貸款和墊款外的其他類別資產信用減值損失合計104.63億元人民幣，按年少40.12億元，主要是其他類別資產的資產質量保持穩定，且部分類別資產規模下降幅度大於上年同期，相應少計提信用損失準備。

資產質量將面臨一定挑戰

該行指，當前國外疫情仍持續，地緣政治衝突升級，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內疫情發生頻次有所增多，經濟發展面臨三重壓力。消費和投資恢復遲緩，穩出口難度增大，能源和原材料供應仍然偏緊，輸入性通脹壓力加大，中小微企業、個體工商戶生產經營困難，就業面臨較大壓力。一些地方財政收支矛盾加大，經濟金融領域風險隱患較多。受到內外部多重因素疊加影響，部分行業、區域的風險或將加速暴露，公司資產質量將面臨一定挑戰。

招行今收報52.05港元，升2.46%。

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