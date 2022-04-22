【盡情消費】AlipayHK：放寬晚市首日 餐飲交易額按月大增近2.5倍 15萬用戶已用完7.5億消費券

疫情持續放緩，政府也剛於周四（21日）放寬社交距離措施，加上消費券效應，市民消費意慾十分強勁。

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4月21日放寬食肆人數限制首日，AlipayHK餐飲交易表現突出，交易總額較上月同期勁升近2.5倍，交易筆數則增長1.5倍。

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自4月7日消費券派發至今，已有15萬用戶用完港幣5000元消費券，總金額達7.5億元，用戶可隨時隨地打開App查閱消費券餘額等情況，並領取或購買商戶優惠券。而本港則有超過一半餐飲食肆，已經透過接入AlipayHK在本輪消費券計劃中受惠。

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記者：陳詠妍