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【盡情消費】AlipayHK：放寬晚市首日 餐飲交易額按月大增近2.5倍 15萬用戶已用完7.5億消費券

理財智慧 18:46 2022/04/22

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疫情持續放緩，政府也剛於周四（21日）放寬社交距離措施，加上消費券效應，市民消費意慾十分強勁。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

 

【消費優惠】新城市推「初夏戲．味雙重賞」 消費滿指定金額 即送MCL MOVIE TOWN電影門票1張，詳見【下一頁

4月21日放寬食肆人數限制首日，AlipayHK餐飲交易表現突出，交易總額較上月同期勁升近2.5倍，交易筆數則增長1.5倍。

    點擊圖片放大
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【職場熱話】 港男現職大公司月薪3.5萬 壓力大欲轉細公司3.1萬 每年加薪10%感心動，詳見【下一頁


自4月7日消費券派發至今，已有15萬用戶用完港幣5000元消費券，總金額達7.5億元，用戶可隨時隨地打開App查閱消費券餘額等情況，並領取或購買商戶優惠券。而本港則有超過一半餐飲食肆，已經透過接入AlipayHK在本輪消費券計劃中受惠。

【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

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