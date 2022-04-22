【有相睇】大埔比華利山靚裝單號屋　實用呎價不用1萬

二手交投回升，新界區豪宅亦有成交。美聯物業廖雅章說，比華利山別墅湖景道單號屋，實用面積1,902平方呎，5房套間隔，享開揚山海雙景，日前以1,880萬元易手，實用呎價約9,884元。

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廖雅章透露，買家為外區家，鍾情屋苑環境幽靜，私隱度高，而且上址呎價相宜，空間闊落，所以睇樓數次後，即決定承接。從代理提供的相片可見，單位有靚裝修。

資料顯示，原業主在2007年7月以約1,776萬元一手購入上址單位，持貨約15年，現帳面獲利104萬元，物業期內升值約6%。

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