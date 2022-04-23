耗資千億建設的啟德新發展區位處市區核心地段，坐享世界級海濱規劃，並雲集住宅、商業、酒店、綠化及文娛運動設施，近年每逢有新盤推出均掀起搶購潮，而最新焦點則落在剛公布首張價單及開放示範單位的「THE HENLEY II」，該期數位處啟德坊最前沿地段，前臨國際級地標啟德體育園，同時飽覽維港壯麗景致。



「THE HENLEY II」首張價單涉及61伙標準分層單位，包括46伙1房及15伙2房，實用面積380至575平方呎，折實售價由873.81萬至1,455.4萬元，而整批折實平均呎價24,333元。入場單位為1座1樓G室，實用面積380平方呎，屬1房連衣帽間隔，折實售價873.81萬元，呎價22,995元。

▲ THE HENLEY II位處啟德坊最前沿地段，前臨國際級地標啟德體育園，同時飽覽維港海景。

超短3個月樓花期 即買即享受



THE HENLEY是恒基地產在啟德首個住宅項目，而「THE HENLEY II」是當中壓軸期數，其位置最近體育園，坐擁最佳景觀，大部分單位都能盡覽維港海景，這一點反映在單位設計上。項目另一賣點是極短樓花期，關鍵日期為今年6月30日，即買家從簽訂買賣合約到收樓，僅約3個月即可入伙或出租，即買即享受。



弧形落地玻璃幕牆 盡覽超廣角景致



全新開放示範單位為第1座32樓A單位，實用面積888平方呎，屬「THE HENLEY II」標準單位中的最大戶型。單位客飯廳以長方形設計，開則四正，玄關設嵌入式鞋櫃及儲物櫃。廚房屬開放式設計，設抽拉式置物枱面。單位一大特色是主人套房設有長達約6.7米弧形落地玻璃幕牆，讓住戶盡享超廣角啟德體育園及維港璀璨景致。

▲ 主人套房設約6.7米弧形落地玻璃幕牆，盡享超廣角啟德體育園及維港璀璨景致。

▲ 單位客飯廳以長方形設計，開則四正，加上樓底高度約3.31米（約10呎10吋）較同區大部分住宅項目高，營造寬敞感覺。

特設入牆式衣帽間 內置空氣淨化系統



單位設計與設備亦引入了多項全港首創的貼心設計，項目聯乘國際知名意大利高級家具品牌LEMA度身訂製步入式多功能空氣淨化衣帽間「LEMA FASHION BOX」，更設有LEMA Air Cleaning System專利衣櫃空氣淨化系統，採用專利技術有效殺滅污染物、細菌、霉菌、病毒，以至新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），能為放置於衣櫃內的衣物、鞋履及其他物品，進行全方位除菌抑味，適合現時疫情仍未消失的狀況。

▲ 特設的步入式多功能空氣淨化衣帽間「LEMA FASHION BOX」，提供多元化收納空間之餘，更內置空氣淨化系統，可有效殺菌滅毒，以及新型冠狀病毒。

配備先進設備及家電 打造智能家居



至於廚房則配備全港首個住宅項目採用M-Touch S操作介面及高清全彩色顯示屏的Miele嵌入式蒸焗爐，住戶可透過流動應用程式遙距控制，單位亦內建智能控制系統，住戶可操控家中門窗、窗簾、燈光及多項電器，締造智能家居生活體驗。



浴室亦具賣點，主人浴室裝設智能調光玻璃，住戶可視乎需要自行調節玻璃之透明度，增加空間感。而單位的睡房及浴室同樣採用意大利高級品牌BARAUSSE防塵隔音門，其獨特設計具備優質的隔音及防塵功能。

▲ 浴室牆身及地面選用頂級天然石材打造，紋理與質感盡顯優越氣派。

甲廈商場相繼落成 周邊配套趨完善



「THE HENLEY II」除了前迎啟德體育園，位置亦鄰近港鐵啟德站，擁有屯馬線優勢，前往尖東及紅磡都毋須轉車。加上沙中線過海段預計今年內通車，屆時乘坐6個站便直達金鐘，連接本港的核心商業區。而啟德本身配套亦漸趨成熟，鄰近大型商廈AIRSIDE預料今年內落成，加上預計明年開幕的雙子塔商廈及兩層高之零售購物廊，以及規劃中的全長1.5公里地下購物街，未來區內購物娛樂配套應有盡有。

▲ 大型商廈AIRSIDE預料今年落成，提供甲級寫字樓及多層購物商場。

▲ 預計2023年落成的兩座雙子塔大廈，將開設全新崇光百貨（SOGO），並設有其他零售、娛樂、餐飲及生活時尚配套設施。

逾3.2萬呎會所 大都會度假勝地



除了項目周邊配套，住戶在THE HENLEY逾3.2萬平方呎的住客會所「CLUB HENLEY」亦可享用多元化休閒及運動設施，猶如置身大都會中的度假勝地。作為「CLUB HENLEY」會所焦點之一，會所設有約35米長的室外游泳池，外形由幾何形狀及弧形綫條組成，呼應項目的園林設計，猶如層層綠意中深藏的一抹海藍瑰寶。池邊更特設按摩池、童樂池及日光浴廊，讓一家大小共享嬉水樂趣。

▲ 會所設有約35米長的室外游泳池，外形由幾何形狀及弧形綫條組成。

此外，配合現代人的運動習慣，會所設有多元化運動設施，包括健身天地、私人訓練室、全能訓練區、虛擬實境單車訓練區、瑜伽專區等。有小朋友的家庭亦可在兒童遊樂天地、兒童嬉水池「放電」，或到休閒娛樂間及電競間玩樂消閒。

▲ 「CLUB HENLEY」提供別出心裁的製香工作坊，讓住客體驗忘卻都市煩囂、治癒身心的製香之旅。

▲ THE HENLEY分為3期發展，其中第二期THE HENLEY II合共提供301伙，涵蓋1房、2房、2房連套房及3房連套房不等，另設特色單位。

(特約)