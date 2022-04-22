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【二手樓價】放寬社交距離前夕　瓊山苑業主減價出貨　上車客「震撼兩房價」490萬購得三房戶

股樓投資 17:55 2022/04/22

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疫情回落，各項社交距離措施也於日前放寬。富誠地產林栢榮表示，疫情持續回落，購買力立即湧現，低水屋苑備受追捧，有業主趁疫情尾聲降價出貨，買家在居屋自由市場成功以低價購得三房戶上車。

成交單位為牛池灣瓊山苑A座瓊峰閣低層6室，實用面積568平方呎，屬三房間隔，座向東北望園景。單位日前以490萬元於自由市場售出，實用呎價8,626元。代理指，瓊山苑兩房已補地價本月成交約480萬元，是次交易490萬元，接近兩房價，故買家極速拍板購入上址作新居。

據了解，原業主於2008年5月以153萬元購入，持有單位14年，是次轉手帳面獲利約337萬元，單位期內升值約2.2倍。林栢榮續指，牛池灣瓊山苑本月暫錄約3宗成交，現時屋苑三房單位放盤約20多個，入場價約570萬元（自由市場）。

錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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