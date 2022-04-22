▲ 【騰訊股價】「中國巴菲特」段永平再次撈底買騰訊 不足兩個月內三度表態加倉

股王騰訊 （00700） 股價繼續區間上落，年初至今騰訊回落超過兩成， 有「中國巴菲特」之稱的Oppo 、Vivo和步步高創辦人段永平再次出手增持騰訊ADR（美：TCEHY），是段永平不足兩個月內三度表態稱要買入騰訊。

段永平今日凌晨1時半左右在社交媒體稱，剛剛以42.71美元買入騰訊控股ADR，隨後又表示：分紅的錢終於花掉了。

騰訊今日跌2.1%，收報340.6元，成交額94.93億元。

段永平3月曾稱將沽巴郡、加倉騰訊

近一年來段永平已多次出手撈底買入騰訊控股。今年3月中旬，段永平表態稱，將賣出巴郡（美：BRKB），繼續撈底加倉騰訊。當時段永平更稱，有一批行使價145美元的蘋果（美：AAPL）Put到期，很久以前賣的，這筆錢出來可以考慮放一半在騰訊上。

今年2月28日段永平在社交媒體稱：「（騰訊）低過我上次買的價錢了，那明天再買點」，其後發布下單記錄，設置53.5美元買入10萬股騰訊ADR，預計成交金額535萬美元。

段永平：「騰訊每跌10%加一次倉」

段永平在3月8日曾透露，計劃騰訊每跌10%加一次倉。他指出，騰訊目前佔其比重還非常低，目前（騰訊）對他的吸引力還沒到讓他賣掉任何別的股票去換的地步，但再跌幾次說不定他就要認真想想了。

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