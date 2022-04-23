【星球大戰】Casetify推出《星球大戰》聯乘產品 5月4日起發售

▲ CASETiFY宣布與Lucasfilm推出以《星球大戰》電影海報和經典銀河系元素為創作「原力」的聯名系列，並將於5月4日正式發售，與粉絲一同慶祝星球大戰日。