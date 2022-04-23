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【星球大戰】Casetify推出《星球大戰》聯乘產品　5月4日起發售

18:00 2022/04/23

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CASETiFY宣布與Lucasfilm推出以《星球大戰》電影海報和經典銀河系元素為創作「原力」的聯名系列，並將於5月4日正式發售，與粉絲一同慶祝星球大戰日。

CASETiFY宣布與Lucasfilm推出以《星球大戰》電影海報和經典銀河系元素為創作「原力」的聯名系列，並將於5月4日全球正式發售，與粉絲一同慶祝星球大戰日。

【地球日】三星夥植物設計師 推環保手機殼
 
是次聯名系列特別推出獨家且全球限量的雷射雕刻千年鷹號（Millenium Falcon）手機殼。該手機殼以鋁合金材質製成，全球限量1,000個，售完即止。　
 
其他設計亦包括以銀河帝國超級武器、死星、路克・天行者的家鄉塔圖因（Tatooine）星球上雙日落等電子配件，其中塔圖因雙日落設計將於聯名系列正式發售後首兩周，於CASETiFY Co-Lab app獨家發售。
 
本次聯名系列在5月4日中午12時起，在CASETiFY官方網站，供CASETiFY Club會員優先預購。正式公開發售則會於同日下午4時開始。

    點擊圖片放大

 

【Apple】買iPhone不包充電線 蘋果被巴西法院判違法兼要賠償

【手機充電】減電子垃圾 歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：廖淑瑩

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