▲ 【高息股攻略】滙證：國企改革3年規劃處尾聲 薦13家大型國企股、8家股息率逾7厘（附名單）

滙豐研究發表報告指出，國企改革是中資股投資長期主題，目前內地2020年至23年行動規劃處於尾聲，認為國企改革令企業盈利能力提升，有利股價表現。滙證從盈利能力、股息、混合所有制、回購4方向分析，認為國企股本回報率（ROE）提升，持份者利益更一致，期內收入增長也跑贏行業，特別指出國企股股息分派比率提高，對收息投資者具吸引力。

滙豐繼而總結13家該行予以「買入」評級、市值逾100億元的大型國企股，當中8家今年預測股息率達7厘以上，當中預測最高息的中遠海控 （01919） ，股息率料達16厘以上。

看清滙豐推薦13家大型國企股及預期股息率

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滙豐又提到，中國移動 （00941） 、中海油 （00883） 回A上市，除了符合行動計劃所提的混合所有制，也令相關港股受惠於A/H股溢價收窄憧憬。雖然國企回購股份不是香港上市國企股的關鍵主題，但有跡象顯示這將成為新趨勢，如中移動今年2月5次出手回購，中證監在4月也鼓勵上市公司回購穩股價。

滙豐指，國企股年初至今股價跑贏民企股以至香港本地股，主要反映國企業集中在傳統「價值股」如金融、工業和能源行業，認為此與該行投資價值股的主題相符。

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