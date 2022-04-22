【全球首富】Elon Musk已獲465億美元融資　並成立新公司收購Twitter

美國監管機構一份文件顯示，特斯拉（Tesla，美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，他已經準備好465億美元的債務和股權融資來收購Twitterr（美：TWTR），並正在考慮直接向股東提出要約收購。另外，據悉Elon Musk已註冊3家控股公司，其中一家會用以收購Twitter。

據美國證券交易委員會（SEC）周四（21日）公布的文件顯示，Elon Musk已獲465億美元資金，當中他本人承諾拿出的335億美元，包括210億美元的股權和125億美元的保證金貸款，另外，摩根士丹利等銀行同意提供130億美元融資。文件稱。Elon Musk尚未確定對Twitter提出要約收購。

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Twitter的一位發言人稱，並表示會仔細考慮該提案，以確定其符合公司和所有Twitter股東最佳利益。

據《彭博》報導，Elon Musk本周註冊了3家控股公司，每一家名稱都含有「X 控股」（X Holdings），SEC一份文件顯示，Elon Musk與其的投資夥伴打算向其中一個公司注資，以作收購Twitte之用。現在尚不清楚新成立的控股公司是否與Elon Musk的業務有關。

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責任編輯：黃苑筠