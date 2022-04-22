【再工業化】科學園先進製造業中心開幕 提升「香港製造」實力

香港科技園公司今天(22日)宣佈，其先進製造業中心(AMC)開幕，為先進製造業提供高規格及全方位服務的生產基地，同時為香港實現再工業化及以科技驅動增長的願景奠下基礎。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，先進製造業中心的啟用可促進高端製造，協助創新製造企業加快本地研發及生產過程，實現「香港創新、香港設計、香港製造」的願景。配合大埔、將軍澳及元朗三大創新園的發展，相信創新製造將進一步帶動香港的新經濟增長，並為年輕人才創造事業發展機遇。黃克強又指現時已有十多家公司落實或洽談租用中心，目標是今年底有一半樓面面積租出。被問到成本及開支，他指必定能回本，但需要一定的時間。

先進製造業中心位於將軍澳創新園，進一步強化「創新製造」的發展，以創新科技驅動「再工業化」，支援新興產業的同時, 協助傳統產業升級轉型,秉持「由研發到製造」來完善整個創科生態圈。先進製造業中心是專門為先進製造業而建造的世界級生產基地，當中每層樓的樓底高達6米、柱間距離12米乘12 米，提供一個可擴展、高效率及具專屬物流服務的生產空間。中心又透過先進的生產及檢測流程，實現技術創新、高增值、小批量、高度訂製的生產模式，同時提供全面的運輸、倉存、無塵空間，以及可進行原型試作、小批量裝配生產的 ProShop 等不同服務，以助創新製造企業快速將創新概念轉化成優質產品。

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責任編輯：羅浩濂