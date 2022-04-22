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【銀行優惠】花旗銀行推連串新客戶優惠 開戶可享高達4.8%儲蓄年利率

理財智慧 16:36 2022/04/22

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花旗銀行宣布推出連串新客戶優惠，可享高達4.8%儲蓄年利率，而於 4 月 30 日或之前申請 Citi Plus信用卡，更可獲 Apple AirPods（第 3 代）。

花旗銀行表示，由即日至今年6月30日，全新客戶開立Citi Plus戶口，可享高達4.8%儲蓄年利率。Citi Plus新客戶的首2萬元存款可享高達3%額外儲蓄年利率，另外可透過 Citi 利息Booster 完成日常任務，再賺高達 1.8%年利率，詳情可瀏覽（按此網站）。只要持有香港永久居民身份證、 居住在香港同時有香港永久住址、年齢介乎18至64歲，就可以開立Citi Plus戶口。

儲蓄年利率實際例子：

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

另外，新客戶於 4 月 30 日或之前申請 Citi Plus信用卡，即可獲 Apple AirPods（第 3 代）。迎新獎賞只適用於現在不持有，及由申請信用卡當月起計過去12個月內，不曾持有或不曾取消任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡主卡之客戶。

同時，Citi Plus繼續亦有推薦人獎賞，現有客戶成功邀請一位親友開戶兼申請 Citi Plus 信用卡，可獲推薦人獎賞，賺取高達 350元 回贈；成功邀請兩位親友開戶兼申請 Citi Plus 信用卡，可獲賺取高達 700元 獎賞回贈，如此類推，推薦獎賞無上限，推薦愈多，獎賞愈多。而受邀親友亦可獲高達 300元 現金回贈。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦   剖析基建消費股

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責任編輯：龍紀瑩

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儲蓄 花旗銀行 現金回贈 AirPods 銀行 Apple 信用卡 香港 經濟

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