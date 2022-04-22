【通脹率】本港最新通脹率升至1.7%　因蔬菜價格在月內高企

統計處今日（22日）公布，今年3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，亦較今年1月份及2月份合計的平均升幅（1.4%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，3月份基本通脹率亦為1.7%，高於1月份及2月份合計的平均升幅（1.5%），主要是由於基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜價格，升幅擴大所致。

綜合消費物價指數在3月份的按年升幅為1.7%，較2月份的相應升幅1.6%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月份的按年升幅亦為1.7%，較2月份的相應升幅1.6%為高。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為基本食品（上升7.6%）、交通（上升4.9%）、衣履（上升4.3%）、外出用膳及外賣（上升2.7%）、耐用物品（上升1.1%）、雜項服務（上升0.9%）和雜項物品（上升0.6%）。另一方面，綜合消費物價指數在3月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌2.0%）和住屋（下跌0.1%）。

另外，在2022年首季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.5%，截至今年3月止的12個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.7%。

政府發言人表示，3月基本消費物價通脹率進一步上升至1.7%。新鮮蔬菜價格在月內高企，令基本食品價格按年大幅上升；能源相關項目和交通項目的價格亦錄得顯著升幅。

展望將來，受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會居高不下，導致進口物品價格升幅加快。不過，因本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍會大致受控。

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