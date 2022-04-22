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【Meta】COO疑施壓英小報 阻刊登時任男友醜聞

環球社會熱點 17:45 2022/04/22

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美國《華爾街日報》報道，Facebook母企Meta營運總監桑德伯格幾年前曾向英國小報施壓，要求該報不要刊登其時任男友的醜聞。據悉，桑德伯格更威脅如該報堅持刊登這宗新聞，將會損害Facebook與該報關係。

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桑德伯格（Sheryl Sandberg）曾與動視暴雪（Activision Blizzard）行政總裁科蒂克（Bobby Kotick）拍拖3年，直至2019年分手。

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《華爾街日報》周四（21日）報道指，英國《每日郵報》（Daily Mail）2016年打算刊登一篇新聞，報道科蒂克曾遭前女友申請臨時禁制令。

但桑德伯格據報向《每日郵報》施壓，指如果該報刊登這篇報道，可能會損害該報與Facebook的關係。

桑德伯格先後與2016和2019年兩次聯絡《每日郵報》向該報施壓，而《每日郵報》最終兩次都沒有刊登相關報道。

她一直將自己定位為職場女性倡導者，並於2013年出版職場指南《Lean In》，鼓勵女性如何提高自信和領袖才能，及如何在職場上取得成就。

而桑德伯格的顧問憂慮科蒂克的負面消息，可能會損害桑德伯格作為女權領袖的形象。

【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp供稱精神近崩潰 指尖曾被前妻削斷 【下一頁】

《華爾街日報》指Meta及動視暴雪的員工都有份向《每日郵報》施壓，桑德伯格據報更出動了外部顧問協助，又指Facebook目前正調查桑德伯格是否有違反內部守則。

不過Facebook發言人回應指，桑德伯格從未以《每日郵報》與Facebook的商業關係作出要挾，企圖影響該報的編採決定。

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責任編輯：鄭錦玲

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