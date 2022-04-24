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【手機動向】跳槽變果粉人數大增？　調查顯示Android市佔率正下降

18:00 2022/04/24

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截至今年一月底，Android系統手機於全球手機出貨量取得69.74％市場佔有率，而蘋果iOS系統則為23.4％。

智能手機以Google Android、蘋果iOS兩大作業系統平台為主，而Android長期以來一直居於領先的主導地位。不過情況在近年來出現新的變化，市場調查機構Statista最新報告的數據顯示，Android系統的市佔率正逐漸下跌。

【Android】Google終出手！ Android手機5月起禁用第三方通話錄音App
 
截至今年一月底，Android系統手機於全球手機出貨量取得69.74％市場佔有率，而蘋果iOS系統則為23.4％。不過將時間拉至2018年，當時的Android系統市佔率曾高達77.32％，而iOS當時的市佔率只有19.4％。然而5年過去，Android系統的市佔率卻下跌至69.74％，減少7.58％，反觀iOS系統則是由19.4％增長至23.4％。
 
雖然iOS市佔率要超越Android仍有一段距離，不過從近五年的數據反映，使用者從Android陣營跳槽到iOS系統出現上升趨勢。

【Apple】買iPhone不包充電線 蘋果被巴西法院判違法兼要賠償
 
非洲最多人用Android
 
據Stockapps分析指出，兩大作業系統在全球各地的市佔率存有明顯差異。例如非洲智能手機就有高達84%為Android系統，iOS則僅佔14%。至於北美洲和大洋洲，則是以iOS佔有領先優勢，約佔54%，而Android系統則約為45%。

【Android手機】Android 12現漏洞 手機或會快速燒電？

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：廖淑瑩

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