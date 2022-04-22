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【香港經濟】本港3月通脹1.7% 低過預期　月內新鮮蔬菜價格高企　港府料通脹大致受控

宏觀解讀 17:20 2022/04/22

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【香港經濟】本港3月通脹1.7% 低過預期　月內新鮮蔬菜價格高企　港府料通脹大致受控

香港3月份通脹為1.7%，較今年一、二月的平均升幅的1.4%為高，但低過預期的1.8%。

政府發言人又稱，未來受地緣政治風險升溫及供應和運輸瓶頸影響，短期內許多主要經濟體的通脹料會居高不下，導致進口物品價格升幅加快。不過，因本地租金仍然溫和，總體而言通脹仍會大致受控。

新鮮蔬菜價格在月內高企 3月基本通脹率亦為1.7%

政府發言人表示，新鮮蔬菜價格在月內高企，令基本食品價格按年大幅上升；能源相關項目和交通項目的價格亦錄得顯著升幅。

政府統計處公布，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，3月份基本通脹率亦為1.7%，高於一、二月份合計的平均升幅的1.5%，主要是由於基本食品價格，尤其是新鮮蔬菜價格升幅擴大所致。

基本食品揚7.6% 交通升4.9%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，3月份價格錄得按年升幅的類別為基本食品（上升7.6%）、交通（上升4.9%）、衣履（上升4.3%）、外出用膳及外賣（上升2.7%）、耐用物品（上升1.1%）、雜項服務（上升0.9%）和雜項物品（上升0.6%）。

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