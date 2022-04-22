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【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp被揭曾揚言燒死前妻 涉酗酒及濫藥

環球社會熱點 17:20 2022/04/22

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美國荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案件持續審訊，近日的庭審中披露更多詳情。庭上，Amber Heard代表律師讀出尊尼狄普的驚人短訊內容，並指控對方有酗酒及濫藥等問題。

【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp供稱精神近崩潰 指尖曾被前妻削斷 【下一頁】

尊尼狄普周四（21日）再次接受交叉取證，當中提及包括一則2013年時他與英國男星Paul Bettany的短訊，內容指他要火燒Amber Heard，更表示要先讓她遇溺，再燒死女方。他在庭上就短訊的用字道歉，表示當日言辭只是一時衝動。

Amber Heard代表律師羅騰博恩（J. Benjamin Rottenborn）引用另一則，2014年尊尼狄普的短訊內容，其時後者聲稱戒酒，但當中談及威士忌﹑藥物及粉末。同時，短訊發出時間亦是發生Amber Heard指控尊尼狄普，在醉酒狀態於飛機上攻擊自己。

【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp作證：我無打過女人 【下一頁】

尊尼狄普反駁，當時只有飲一杯紅酒，供稱當時把自己鎖在飛機廁所內直至降落，避免與Amber Heard糾纏。而在過往作證時尊尼狄普亦承認，曾濫用兩種含Oxycodone的藥物。

羅騰博恩另外提出一則尊尼狄普同年向友人發出的短訊，繼續指控他有酗酒及濫藥問題。短訊中，尊尼狄普對與Amber Heard在到訪紐約時吵架及飲醉感到十分失望。

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責任編輯：吳漢培

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