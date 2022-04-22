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【創新工業】先進製造業中心啟用　設3158平方米工業創新空間

科技 17:10 2022/04/22

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位於將軍澳創新園的先進製造業中心（AMC）今日開幕，該中心強調自動化及智慧物流，目標是支援本港創新工業發展，更設有佔地3,158平方米的共用工業創新空間。

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黃克強指出，現時已有十多家公司落實或洽談租用AMC，目標是年底可有一半樓面面積租出，但他強調不急於將所有空間租出，亦預期要較長時間收回建築成本。科技園再工業化高級總監姚慶良補充，AMC的尺租在15至17元之間，除了配套及樓宇設計優勢外，他強調提供予租戶的租約最少為6年，讓租戶有較長發展空間。

黃克強指出，現時已有十多家公司落實或洽談租用AMC。（彭振濠攝）

黃克強表示，配合大埔，將軍渡及元朗3大創新園的發展，相信創新製造將進一步帶動香港的新經濟增長，並為年輕人才創造事業發展機遇。

支援高增值小批量生產
AMC是特區政府推動創新製造（Innofacturing）的重點項目之一，該中心面積為2.7公頃，樓高8層，總樓面面積108,580平方米，當中每層樓的樓底高達6米，柱間距離達12米乘12米，大樓提供一系列可配合先進工業發展，包括提供包括24小時冷凍水供應，針對大型空間設計的排煙系統，危險品倉，工業用水等。

ProShop 共用平台為業界提供設施實現工業創新。（彭振濠攝）

【物流技術】亞馬遜啟動78億港元工業創新基金 投資倉庫技術

姚慶良指，AMC可提供一個可擴展，高效率及物流服務的生產空間，可實現技術創新，高增值，小批量，高度訂製的生產模式，同時提供全面的運輸，倉存服務，可進行原型試作，AMC內將設立佔地3,158平方米的ProShop共用平台，可提供無塵空間，小量多樣電子組裝生產線，CNC車床及3D打印服務，設備為工業級，可讓租戶及科技園公司租用，以助創新製造企業快速將創新概念轉化成優質產品。

AMC內的物流服務與德鐵信可（DB Schenker）合作。（彭振濠攝）

另外，AMC內的物流服務與德鐵信可（DB Schenker）合作，是全亞洲首個跨行業，融合自動化及智慧物流方案的先進生產設施，能提供物聯網，智能感應器及智能電子裝置等領域的發展平台，亦是適合醫療產品，生物醫學設備及機械人技術等不同行業的創新製造基地。

記者：彭振濠

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