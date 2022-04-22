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【日圓匯價】美日財相商日圓急貶　華僑永亨銀行：日圓短線或難扭弱勢

宏觀解讀 17:06 2022/04/22

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【日圓匯價】美日財相商日圓急貶　華僑永亨銀行：日圓短線或難扭弱勢

據日本共同社報道，日本財務相鈴木俊一在美國首都華盛頓，與美財政部長耶倫舉行首次面對面會談，確認日美貨幣部門間密切溝通以穩定外匯市場。鈴木在會談後透露，會談中向耶倫表示近期日圓急劇貶值。

日美財長亦圍繞俄烏衝突交換意見，確認將通過G7展開合作，繼續切實執行對俄制裁。據悉，鈴木亦告知了日本政府的應對，例如修改《外匯法》以防加密資產成為制裁漏洞遭惡意利用、修改《關稅暫定措施法》以撤銷對俄貿易優待措施「最惠國待遇」等。

分析：料日美利率和央行分歧仍是匯市交易主題

日圓3月以來急速貶值，兌美元匯率已跌至近20年新低。華僑永亨銀行發布外匯短評，指美元/日圓在周四亞洲交易時段跌穿127.85左右水平後迅速止跌回穩，暫時於128.4上落徘徊，整體來看，雖然日本央行行長黑田東彥和鈴木俊一均對日圓持續走貶進行了口頭干預，但估計日美利率和央行分歧依然是匯市主要的交易主題，換言之，日圓中期或難以扭轉弱勢。該行指，未來兩周圓滙第一個阻力位為130，第二個阻力位為135。

今午4時52分，圓滙報128.28水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

 

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