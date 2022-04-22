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【消費優惠】新城市推「初夏戲．味雙重賞」 消費滿指定金額 即送MCL MOVIE TOWN電影門票1張

理財智慧 17:13 2022/04/22

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新城市廣場推出「初夏戲．味雙重賞」，市民只要於餐廳食肆或Movie Town消費1,000元即送MCL MOVIE TOWN電影門票1張及下午5時後消費更可享額外１小時免費泊車。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

為了讓市民入場看電影能更盡興，新城市廣場聯同MCL MOVIE TOWN推出優惠，The Point會員只要以The Point App購買戲票即可豁免每張10元手續費，另外，MCL MOVIE TOWN亦推出正價戲票9折優惠，同時更賺取雙倍MCL Tokens，而現憑Visa卡於MCL MOVIE TOWN購買星期一至五同一場次之2D戲票即可享買一送一優惠。

除了「初夏戲．味雙重賞」，新城市廣場更舉行春日消費券獎賞，現凡以AlipayHK、八達通、 Tap & Go 拍住賞及WeChat Pay HK 四大平台使用消費券購物，最高單日回贈達4,980元，商場電子禮券商戶涵蓋超過150間商店類別。

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【2022消費券】圓方推「晚市餐飲消費禮遇」於一至四晚上6時後堂食滿1,000元 即送1,000元商場晚市餐飲電子禮券【下一頁

【消費情報】麥當勞聯乘Green Monday及Oatly 推全新純植物製美食 新配方新餐肉系列登場【下一頁

 

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責任編輯：羅浩濂

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