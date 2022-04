【特斯拉】馬斯克看好特斯拉Optimus機械人開發計畫 指其價值將高於汽車業務

特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)於去年8 月舉行的「人工智慧日」公布其人工智能(AI)開發項目,推出名為「Optimus Subprime」的機械人。根據 TechCrunch 報導,馬斯克看好特斯拉Optimus機械人的開發計畫,指在未來其價值將高於汽車業務。

馬斯克在 2022 年第一季財報會議上表示,Optimus 機械人將比汽車業務,甚至是全自動輔助駕駛軟件更有價值(Optimus will be worth more than the car business, worth more than FSD)。Optimus 機械人靠攝影機與機器視覺技術來執行自動駕駛任務的軟體,從最初 2020 年下半推出時的 8,000 美元價格,在短短兩年間,提升至目前的約 1.2 萬美元,而原本每月 199 美元的訂閱費也將調漲。

Optimus 機械人身高約 1.72米 、體重約 56 公斤,可舉起 68公斤重量,其工用旨在執行「消除危險、無聊與重複性工作」,以便人類能夠更投入在其本身工作,馬斯克日前表示特斯拉最快可能在明年開始生產這款機械人。

雖然馬斯克曾經警告人工智能將會為人類帶來災難,但現在他保證有關產品不會對人類構成任何傷害。 Optimus官網表示,相關產品被特意設計得較為緩慢,最高行進速度僅有5 MPH,比人類更脆弱。

責任編輯:龍紀瑩