【蘋果動向】iMessage兒童通訊安全功能　防止觀看和分享裸露圖片

▲ iMessage應用程式將運用機器學習來掃描照片的裸體，防止用戶直接存取這些照片。（蘋果官網截圖）

隨著通訊科技普及化，兒童更容易透過手機接觸不同類型的資訊。為防止兒童觀看或分享不雅內容，蘋果（Apple）正向全球更多地區發布兒童通訊安全功能，可自動檢測並模糊（blur）兒童發送或接收裸露圖片。

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已於英美等地開放功能

據《衛報》報道，Apple的兒童通訊安全功能早在2021年12月，已於美國發布，該功能現時正向英國、加拿大、新西蘭和澳洲開放。Apple表示，iMessage應用程式將運用機器學習來掃描照片的裸體，防止用戶直接存取這些照片。

需更新到iOS 15.2或更高版本

要啟動兒童通訊安全功能，必先將Apple設備更新到iOS 15.2、iPadOS 15.2或macOS Monterey 12.1或更高版本，同時父母也要為孩子的Apple設備進行ID註冊，並添加到家庭共享組（Family Sharing group）。

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當iMessage接收或檢測到含有裸露圖片時，就會自動將圖片模糊化，並會提示兒童聯繫可以信任的成年人。如果兒童年齡是在13歲以下，iMessage就會自動要求他們聯絡父母或監護人。

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責任編輯：陳卓賢