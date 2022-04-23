  • 27°C
香港時間 : 2022423日 (六) 11:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【電話詐騙】假冒蘋果官方號碼出現！　美國男子電子錢包損失500萬

10:00 2022/04/23

分享：

分享：

據外媒報道，最近美國一名男子稱，接到多個未接來電、並大致確認這些電話由蘋果官方撥出。當他致電到有關電話後，其電子錢包「MetaMask」內價值65萬美元（約500萬港元）的資產竟被轉走。

電話詐騙方法層出不窮，稍有不慎隨時招來損失。據外媒報道，最近美國一名男子稱，接到多個未接來電、並大致確認這些電話由蘋果官方撥出。當他致電到有關電話後，其電子錢包「MetaMask」內價值65萬美元（約500萬港元）的資產竟被轉走。

【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞 Windows權限隨時被黑客控制
 
據英國《太陽報》報道，Domenic Iacovone在Tiwtter上發文稱，曾接到多個疑似由蘋果官方撥出的電話。他致電至有關電話後，對方指其帳號出現異常，需要重置 Apple ID及密碼。當他告訴對方自己的驗證碼後，電話立刻被中斷，而他的電子錢包「MetaMask」價值65萬美元的資產也被直接轉走。

【網絡安全】用戶小心！假冒Windows 11網站出現隨時盜取個人資料
 
對此，MetaMask推斷是詐騙集團是透過iCloud的備份功能，獲得用戶的MetaMask登入資料。機構建議用戶，最好關閉MetaMask的iCloud備份功能。
 
至於蘋果也提出多項建議，包括：
（１）開啟雙重認證並保持更新相關資料
（２）不要將Apple ID 密碼及驗證碼與任何人分享
（３）切勿使用Apple禮物卡支付其他類)型的款項
（３）只從可以信任的來源下載軟件

【黑客攻擊】Google去年錄史上最多「零日漏洞」 數量增逾1倍

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：廖淑瑩

相關文章

【手機充電】減電子垃圾　歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
2022/04/22
【手機充電】減電子垃圾　歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
【Apple】買iPhone不包充電線　蘋果被巴西法院判違法兼要賠償
2022/04/21
【Apple】買iPhone不包充電線　蘋果被巴西法院判違法兼要賠償

你可能感興趣

【手機充電】減電子垃圾　歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
11:00 2022/04/22
【手機充電】減電子垃圾　歐盟新法擴大電子產品「統一接口」範圍
【Apple】買iPhone不包充電線　蘋果被巴西法院判違法兼要賠償
18:03 2022/04/21
【Apple】買iPhone不包充電線　蘋果被巴西法院判違法兼要賠償
網絡保安 軟件 電子支付 移動裝置 iCloud Apple 美國

下一篇文章

【科研人才】生命科技產業求才若渴　3招助吸納人才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞
【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞
【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【港元定存】綠債埋身戰 中小行鬥加息+送千元獎賞
【港元定存】綠債埋身戰 中小行鬥加息+送千元獎賞
【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低　日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券
【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低　日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券
【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊
【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款