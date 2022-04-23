【電話詐騙】假冒蘋果官方號碼出現！　美國男子電子錢包損失500萬

▲ 據外媒報道，最近美國一名男子稱，接到多個未接來電、並大致確認這些電話由蘋果官方撥出。當他致電到有關電話後，其電子錢包「MetaMask」內價值65萬美元（約500萬港元）的資產竟被轉走。

電話詐騙方法層出不窮，稍有不慎隨時招來損失。據外媒報道，最近美國一名男子稱，接到多個未接來電、並大致確認這些電話由蘋果官方撥出。當他致電到有關電話後，其電子錢包「MetaMask」內價值65萬美元（約500萬港元）的資產竟被轉走。

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據英國《太陽報》報道，Domenic Iacovone在Tiwtter上發文稱，曾接到多個疑似由蘋果官方撥出的電話。他致電至有關電話後，對方指其帳號出現異常，需要重置 Apple ID及密碼。當他告訴對方自己的驗證碼後，電話立刻被中斷，而他的電子錢包「MetaMask」價值65萬美元的資產也被直接轉走。

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對此，MetaMask推斷是詐騙集團是透過iCloud的備份功能，獲得用戶的MetaMask登入資料。機構建議用戶，最好關閉MetaMask的iCloud備份功能。



至於蘋果也提出多項建議，包括：

（１）開啟雙重認證並保持更新相關資料

（２）不要將Apple ID 密碼及驗證碼與任何人分享

（３）切勿使用Apple禮物卡支付其他類)型的款項

（３）只從可以信任的來源下載軟件

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責任編輯：廖淑瑩