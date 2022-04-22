【網絡欺凌】Twitter推薦第三方應用程式　防止用戶被騷擾

▲ 目前Twitter推薦的第三方應用程式，包括Block Party、Bodyguard和Moderate三款。（法新社）

在社交平台上被其他用戶騷擾，是網絡世界經常發生的事。據外媒《TechCrunch》報道，當Twitter用戶被其他人騷擾而進行封鎖或靜音時，Twitter會推薦一系列第三方應用程式，協助用戶採取額外防止騷擾措施。

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目前Twitter推薦的第三方應用程式，包括Block Party、Bodyguard和Moderate三款。

▲ 現在Twitter將在其應用程式和網站，以及自家的封鎖和靜音工具中主動推薦這些工具。（Twitter官網截圖）

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Block Party允許用戶自動封鎖可能成為騷擾來源的賬戶；Bodyguard可隱藏針對用戶的「有毒內容」（toxic content）；Moderate則可幫助用戶對推文回覆進行分類。

事實上，以往用戶都可在Twitter使用這些應用程式，但必須自行尋找這些工具才能進行設置。現在Twitter將在其應用程式和網站，以及自家的封鎖和靜音工具中主動推薦它們。

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責任編輯：陳卓賢