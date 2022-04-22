【美元定存】3個月美元定存最高1.68厘 再現破頂息

▲ 本周僅得4個交易天，但仍有4間港銀鬥加美元定存息。

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

長假後復市，本周僅得4個交易日，但竟有4間中小行鬥加美元定期存款息，包括創興 （01111） 及富邦勁加短存息，大新 （02356） 及上商則齊向半年期埋手。綜觀各行招數，創興把3個月或以下短存加0.2厘，目前旗下最高是3個月年息0.85厘。富邦更驟加3個月年息0.68厘，新息率報1.68厘，打破該行同存期另有1.4厘之選，頓變破頂息。

專家料業界趁美國最快或下月初收水前，先以高息吸存儲彈藥，唯恐下半年開始水緊鬧美元荒。

另外，上商微升6個月0.05厘，新息率報1厘；大新更重手加0.2厘，新報1.1厘。比拼6個月年息，目前已有7間大小行的息率突破1厘，包括東亞 （00023） 、星展、信銀國際、招商永隆等。而冠絕全城是富邦的1.7厘，1年期也以這台資行的兩厘稱冠。

華僑銀行：儲局加息空間恐超預期

展望美元前景，華僑銀行經濟師謝楝銘認為，強美元持續。畢竟全球央行繼續超前調整貨幣政策，新西蘭央行和新加坡央行分別超預期收水，冀對抗通脹。紐央行重手加息50個基點。星洲也對其名義有效率進行雙重收緊，包括一次性調高名義有效滙率的中位數，以及提高名義有效率運行區間的斜率，即允許坡元更快升值。加拿大也加息50個基點，創下20多年來單次最高加息幅度。

謝棟鉻指，全球央行的鷹派加息，也給聯儲局更多理由加快加息步伐，而儲局主席鮑威爾昨晚暗示，在5月5日或加息半厘，令美滙指數再破百。而此次加息周期與2015至2019年加息周期不同，近期儲局官員談得最多，就是要盡快將基準利率提高至均衡水平，甚至限制性水平。甚麼是限制性貨幣政策？就是當政策利率高於均衡利率，這將自動導致經濟放緩，從而防止經濟過熱。而上一個加息周期中，儲局只是小幅加息，4年間只是接近均衡利率，並沒有超過均衡利率。換言之，跟上一個加息周期的主要區別，就是上次更像是貨幣政策正常化。

要討論聯儲局的加息能否產生效果，須理清一個概念，就是均衡利率。到底美國的均衡利率是多少？在3月點陣圖中，聯儲局的長期利率中位數為2.4厘左右。但謝楝銘認為，美國的均衡利率有可能會被推高，意味儲局加息的空間可能超預期，將繼續支持美元挑戰新高。花旗料美元於3個月內目標為101.04。

更多【高息定存】文章

相關新聞：【港元定存】綠債埋身戰 中小行鬥加息+送千元獎賞

【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞

【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源