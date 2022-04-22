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【人民幣滙價】外匯局：中國外匯市場有基礎及條件適應美聯儲今輪政策調整

宏觀解讀 16:38 2022/04/22

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【人民幣滙價】外匯局：中國外匯市場有基礎及條件適應美聯儲今輪政策調整

中美貨幣政策分化預期升溫，美國聯儲局主席鮑威爾表示5月會議將討論加息半厘等因素，美元匯價持續走強，離岸人民幣兌美元曾穿6.5水平。國新辦今日舉行新聞發布會，國家外匯管理局副局長王春英會上稱，近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整。

王春英指出，美聯儲貨幣政策調整特別是加息，通常會對各國跨境資本流動產生溢出影響，但是受到衝擊比較大的主要是一些基本面有短板和弱項的經濟體。王春英舉例稱，從上世紀八十年代以來，有的經濟體國內出現了衰退，通脹水平比較高，經濟結構比較單一，抗風險能力比較弱；有的國際收支狀況惡化，經常賬戶大規模逆差，外匯儲備不足；還有一種情況，經濟發展特別依賴外部融資，外債規模高，償債壓力大。

外匯局王春英：美聯儲加息屬外部影響 根本因素是自身宏觀基本面

王春英表示，這些國內基本面不夠穩健的經濟體，即使跟隨美聯儲加息，大幅提高本國利率，也很難吸收更多的資本流入或者是阻止資本外流。

王春英又稱，對於一個經濟體的國際收支和跨境資本流動來說，美聯儲加息的確是一個重要的外部影響變量，但是根本因素還是自身宏觀基本面和市場基礎。就中國來講，近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

 

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