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泰國下月放寬防疫 取消抵步新冠檢測及隔離要求

環球社會熱點 16:38 2022/04/22

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泰國政府宣布防寬防疫限制，由5月起取消旅客抵步的新冠病毒檢測要求，旅客入境後也無需入住隔離酒店。不過泰國官員表示，旅客仍須持有效疫苗接種證明及醫療保險證明入境，以及在出發前進行檢測。

【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日 【下一頁】

旅客目前如要入境泰國，必須在抵步時接受聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，等候檢測結果期間需入住隔離酒店1晚。抵步檢測結果倘呈陰性，旅客可自由在泰國境内遊玩，但需要在入境第5日再進行檢測，並取得陰性結果。

泰國政府新冠疫情工作組發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）周五（22日）宣布，由5月1日起放寬防疫限制，會將抵步時進行PCR檢測的要求，改為自願性質的快速檢測。

旅客抵達泰國機場時無需進行強制PCR檢測，也不需要提前預訂1晚隔離酒店住宿以等候PCR檢測結果。

不過旅客出發前仍需進行PCR檢測取得陰性結果，也需提供新冠疫苗接種證明和購買保額最少1萬美元（約7.8萬港元）的醫療保險。 

泰國認可疫苗：

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泰國當局指，如旅客未能提供有效疫苗接種證明、出發前陰性檢測結果或醫療保險證明，將在國家指定的檢疫中心接受為期5天隔離。

【新冠肺炎】西班牙醫護20日內兩度確診 中齊兩變種病毒 【下一頁】

塔維辛指政府回顧今年首季數據，留意到入境泰國的國際旅客染疫數字持續下降，因此決定進一步放寬防疫歡迎更多旅客入境。

泰國境内的Omicron疫情持續蔓延，近期平均日增兩萬宗確診，死亡數字更創半年來高位。泰國衛生部周五宣布單日再增超過2.1萬宗確診及128名新冠患者離世。

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責任編輯：鄭錦玲

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