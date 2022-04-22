【港元定存】綠債埋身戰 中小行鬥加息+送千元獎賞

▲ 本周暫有3間金融機構上調港元存息，包括今天出手的大眾財務。

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面對零售綠債 （新上市編號︰04252） 埋身擊，本周暫有3間銀行加港元定期存款息，包括大眾財務今天（4月22日）加長息，日前大新 （02356） 則向半年或以下較短存埋手，匯立更連續兩周加息。

全周僅有4間中小行調息，當中3間加息，建行亞洲則加完又減，遂令高息榜暫未有變動。先說3個月年息，TOM 集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLaB Bank），昨天（21日）微升3個月年息0.05厘、至0.85厘，料只拉近與勁敵的距離，畢竟3個月高息王虛銀眾安（ZA Bank）有6.8厘。

至於6個月期，大新調升0.1厘，新息率報1厘，只能險守5甲，跟渣打香港 （02888） 、工銀亞洲及星展等大行看齊。可是，難以挑戰雙冠王東亞 （00023） ，以及平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB），兩者齊為1.5厘。

大眾財務存款增10萬 送千元超市券

1年期方面，縱使大眾財務勁加0.3厘、至1.1厘，可惜5甲不入，榜首仍是富邦的1.8厘。然而，「財仔」有煞食招，合資格新舊客只要新增10萬元存款，可獲獎賞1,000元超市禮券。而中銀香港 （02388） 新近亦推優惠，斥1萬元以手機開立7天或以上定存，再新登記轉數快（FPS）等，可參加大抽獎，頭獎為3,888元現金。

展望下星期4月煞科周的市況，市料業界普遍觀望，靜候5月5日儲局議息後是否加息半厘並立即縮表，更緊盯屆時港滙會否觸及7.85的弱方保證範圍。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，由於美國加息周期已經開始，預期1個月拆息今年內有機會升至1.5厘，港滙跌至約7.85水平。

1個月港元拆息今天報0.19厘，半年期已升穿1厘關，港滙今早弱見7.845。

花旗料儲局連續4次 各加息0.5厘

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局於5月、6月、7月和9月議息，或連續4次加息50個基點，隨後11月和12月加息25個基點，今年累計加息275基點，令政策利率上調到2.75至3厘。然後，料2023年或再加息3次，每次25基點，最終利率區間或達3.5至3.75厘。另料5月或開始縮表。美滙指數3個月預測為101.04，6至12個月目標料為99.72。

另一方面，綠債未開售，券商已有客預訂。輝立證券企業融資經理陳英傑回應本報查詢指，暫有700名意向客，預留約2,000萬元孖展或現金認購，平均有意落注額為3萬至4萬元。

陳志偉補充，綠債風險較低、息率吸引，又可支持可持續發展，加上最近股票市場和投資環境波動，遂料綠債認購反應很理想，市民可考慮認購5手（每手1萬元）。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源