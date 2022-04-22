【新股IPO】東原仁知服務2352截飛 擬以招股下限11.9元定價

消息指，內地物業管理服務商東原仁知服務（新上市編號：02352）今午（22日）截飛，該股計劃以招股價下限每股11.9元定價，其招股價價範圍介乎每股11.9元至15.4元，預期全球發售1,666.67萬股H股，集資約1.98億元。東原仁知服務將於下周五（29日）掛牌，獨家保薦人為國泰君安國際。

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截至2021年12月31日，東原仁知服務有325個在管物業項目，總在管建築面積約為28.2百萬平方米。去年收益11.9億元人民幣，按年升55.6%，公司擁有人應佔利潤1.3億元人民幣，按年升51.9%。

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是次集資所得，其中65%擬透過戰略投資、合作及收購擴大物業組合及業務規模；16.5%用作提高服務質素並沿著物業管理的價值鏈擴展服務範圍；8.5%用作升級和開發智能系統；10%用作營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正