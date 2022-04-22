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【香港經濟】港大料香港首季GDP按年下跌2.9%　料次季恢復增長、失業率回落

宏觀解讀 17:03 2022/04/22

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【香港經濟】港大料香港首季GDP按年下跌2.9%　料失業率今季回落

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表經濟預測宏觀經濟預測。由於早前疫情嚴峻，港大預計第一季實質GDP較去年同期下跌2.9%，但隨著社交距離措施放寬，料香港第二季GDP可恢復按年增長0.9%。港大預計，香港經濟全年增長約1.6%至2.6%，較去年全年增6.4%明顯減慢。

在各經濟活動分類中，港大預計，首季表現最差的是私人消費開支和投資總額，分別按年倒退4.8%和8.3%，政府消費開支則保持按年增長3%。

在本季經濟預測上，港大料，私人消費開支可恢復按年增長1.8%，而政府消費開支繼續按年增長3%，投資總額按年倒退4.7%，較首季改善。不過，港大預期，香港第二季貨品、服務進出口會較首季惡化，當中服務輸入會由首季跌1.8%，擴大至次季跌5.4%。

港大：次季失業率料跌至4.4%　續保持低通脹

失業率方面，港府本周公布，今年1月至3月香港失業率為5%，較上月公布數字增0.5百分點。港大預計，在經濟前景轉佳，第二季失業率有望回落至4.4%，與去年第三季末的4.5%相若，但仍高於去年底的3.9%。

通脹表現上，港大預計，第二季綜合消費物價指數為1.6%，與去年全年看齊。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

 

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