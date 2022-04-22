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CCL按周稍回落0.16%報179.36點　中原︰走勢反覆向上　下半年有望回升約6%至190點水平

股樓投資 16:18 2022/04/22

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市好轉，二手成交增加，在用家主導下，樓價將窄幅遞升，走勢反覆向上。中原城市領先指數CCL最新報179.36點，按周跌0.16%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.77點，按周升0.13%。CCL（中小型單位）報178.98點，按周升0.01%。CCL（大型單位）報181.31點，按周跌1.00%。

黃良昇指，樓價見底回升3周，四大整體指數均錄二升一跌，CCL累升1.14%，CCL Mass累升0.93%，CCL（中小型單位）累升1.04%，CCL（大型單位）累升1.60%。相信CCL短期由178點低位窄幅上升至180點，其後將進一步上試180點到182點水平。展望CCL下半年目標重上190點水平，收復早前的跌幅。

本周四區樓價三跌一升，上周三升一跌，走勢各自反覆上升。九龍CCL_Mass報175.85點，按周升3.20%，升幅355周以來最大。港島CCL_Mass報182.06點，按周跌2.00%，終止3周連升。新界西CCL_Mass報167.55點，按周跌1.04%，終止2周連升。新界東CCL_Mass報191.96點，按周跌0.73%。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 地產 樓價 CCL 中原地產

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