【MPF】今年MPF勁蝕900億 人均供款慘輸兩萬

▲ 晨星統計，今年MPF負回報8.1%，打工仔人均供款輸兩萬元。

慘！打工仔的血汗錢勁蝕。晨星最新統計，強積金（MPF）連跌4個月，今年平均急挫8.09%，累成員合共虧損900多億元，人均供款慘輸逾兩萬元，財政司司長陳茂波向市民派消費券1萬元，也難彌補負財富效應。

不過，花旗暫仍對環球股票看高一線。花旗銀行發言人指，並未持有強積金牌照，不能評論MPF資產，但業界指大行對股債的看法甚具參考價值。花旗暫仍看好環球股票及長年期美債。

花旗續看好環球股票 長年期美債

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，年期最長的美國國債年初至今總回報率為負18%，過去兩年價值損失了34%。自2020年收益率觸底以來，該行現在開始改變對長期美債的看法，認為投資者可以考慮分階段吸納。

廖嘉豪解釋，歷史上高質素的長期政府債券，是少數在金融市場大幅回調期間與股票呈負相關的資產之一。

廖嘉豪拆解，在過去30年美國股市下跌20%或更多時，美國長期國債的平均回報率為正12%。雖然熊市不是該行的基本情況，但可考慮調整資產配置，以對沖股市下行風險。在2020年10年期美債的收益率低至0.5厘的情況下，這種策略沒有甚麼價值，相反當美國收益率曲線上升超過200個基點，美國固定收益資產對許多投資者更具吸引力。

談及環球股票，廖嘉豪認為，通脹高企、經濟放緩、央行收水及地緣衝突等不明朗因素，或繼續限制股市大幅反彈，惟實際利率仍處低位，料對股市有支持。另外，維持偏好全球天然資源公司和石油服務行業，因俄羅斯和烏克蘭的大宗商品出口驟減。

廖嘉豪補充，美國戰略石油儲備的大量釋放，有助阻止油價在俄烏衝突初期急升至每桶125美元以上，但最近幾周油價已下跌逾20%。然而，釋放戰略石油儲備僅是庫存的減少，而不是生產的替代品，大多數其他商品亦沒有大量有效的戰略儲備，投入成本的上升，最終仍將影響許多產品。再者，對農業市場和供應的破壞，亦帶來負面衝擊，因此對自然資源和石油服務公司的主題投資，可能持續較長時間值得看高一線。

此外，亦繼續偏好股息增長穩定的環球股票，看好其資產負債表的質素和盈利能力，又繼續維持對製藥、網絡安全、金融科技和支付等股票的增持看法。

歐股MPF勁跌21% 今年大輸家

另一方面，晨星發言人回應本報查詢指，截至4月19日統計，今年MPF各類資產「滿堂紅」，大輸家是中國股票，插水16%，港股也跌12%。檢視400多隻基金，敬陪末席是宏利歐洲股票MPF，勁跌21%，市料受累歐洲處於俄烏危機風眼。永明金融的大中華基金亦挫兩成。幸而逆市不乏抗跌力產品，交通銀行旗下保守基金微揚0.2%，東亞 （00023） 保守基金也升0.1%。至於單以4月份計，MPF整體回報為負2.7%。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源