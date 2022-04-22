  • 27°C
香港時間 : 2022422日 (五) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】今年MPF勁蝕900億 人均供款慘輸兩萬

16:16 2022/04/22

分享：

分享：

晨星統計，今年MPF負回報8.1%，打工仔人均供款輸兩萬元。

慘！打工仔的血汗錢勁蝕。晨星最新統計，強積金（MPF）連跌4個月，今年平均急挫8.09%，累成員合共虧損900多億元，人均供款慘輸逾兩萬元，財政司司長陳茂波向市民派消費券1萬元，也難彌補負財富效應。

不過，花旗暫仍對環球股票看高一線。花旗銀行發言人指，並未持有強積金牌照，不能評論MPF資產，但業界指大行對股債的看法甚具參考價值。花旗暫仍看好環球股票及長年期美債。

花旗續看好環球股票  長年期美債

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，年期最長的美國國債年初至今總回報率為負18%，過去兩年價值損失了34%。自2020年收益率觸底以來，該行現在開始改變對長期美債的看法，認為投資者可以考慮分階段吸納。

廖嘉豪解釋，歷史上高質素的長期政府債券，是少數在金融市場大幅回調期間與股票呈負相關的資產之一。

廖嘉豪拆解，在過去30年美國股市下跌20%或更多時，美國長期國債的平均回報率為正12%。雖然熊市不是該行的基本情況，但可考慮調整資產配置，以對沖股市下行風險。在2020年10年期美債的收益率低至0.5厘的情況下，這種策略沒有甚麼價值，相反當美國收益率曲線上升超過200個基點，美國固定收益資產對許多投資者更具吸引力。

談及環球股票，廖嘉豪認為，通脹高企、經濟放緩、央行收水及地緣衝突等不明朗因素，或繼續限制股市大幅反彈，惟實際利率仍處低位，料對股市有支持。另外，維持偏好全球天然資源公司和石油服務行業，因俄羅斯和烏克蘭的大宗商品出口驟減。

廖嘉豪補充，美國戰略石油儲備的大量釋放，有助阻止油價在俄烏衝突初期急升至每桶125美元以上，但最近幾周油價已下跌逾20%。然而，釋放戰略石油儲備僅是庫存的減少，而不是生產的替代品，大多數其他商品亦沒有大量有效的戰略儲備，投入成本的上升，最終仍將影響許多產品。再者，對農業市場和供應的破壞，亦帶來負面衝擊，因此對自然資源和石油服務公司的主題投資，可能持續較長時間值得看高一線。

此外，亦繼續偏好股息增長穩定的環球股票，看好其資產負債表的質素和盈利能力，又繼續維持對製藥、網絡安全、金融科技和支付等股票的增持看法。

歐股MPF勁跌21%  今年大輸家

另一方面，晨星發言人回應本報查詢指，截至4月19日統計，今年MPF各類資產「滿堂紅」，大輸家是中國股票，插水16%，港股也跌12%。檢視400多隻基金，敬陪末席是宏利歐洲股票MPF，勁跌21%，市料受累歐洲處於俄烏危機風眼。永明金融的大中華基金亦挫兩成。幸而逆市不乏抗跌力產品，交通銀行旗下保守基金微揚0.2%，東亞 （00023） 保守基金也升0.1%。至於單以4月份計，MPF整體回報為負2.7%。

相關新聞：【MPF】BCT推全港首個抗通脹收息MPF基金　目標回報為本港通脹率加2％

【MPF】積金評級：3月及首季強積金淨流入　為可扣稅自願性供款推出後最多

【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

退休組合 花旗銀行 強積金

上一篇文章

【港元定存】綠債埋身戰 中小行鬥加息+送千元獎賞

下一篇文章

【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低　日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券
【日圓匯價】日圓兌港元跌至6算、近20年低　日本央行提出以0.25厘固定利率無限量購買債券
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 3招賺盡綠債加定存回報
【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【港元定存】3個月港元定存息最高6.8厘 港銀頻加息冀撼贏綠債
【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊
【ESG】ESG債券基金最高派息6厘 專家教同時抽綠債雙線出擊
【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞
【港元定存】中資行敍造1萬元港元定存 有機會贏3888元現金獎賞
【人幣定存】人民幣定存息趨同變新常態 最高息率2.8厘
【人幣定存】人民幣定存息趨同變新常態 最高息率2.8厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款