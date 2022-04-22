▲ 【虛擬資產】港鐵進軍元宇宙The Sandbox 買地興建虛擬車站及鐵路博物館

繼新鴻基公司 （00086） 、新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛及匯豐控股 （00005） 等進軍元宇宙，買入本港初創企業Animoca Brands旗下區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox的虛擬土地，港鐵公司 （00066） 宣布，將購入The Sandbox虛擬土地，成為全球首個進駐的交通營運商。

港鐵計劃於The Sandbox的虛擬土地上，參考現實鐵路環境並加入遊戲元素，打造虛擬車站；玩家不只局限於乘搭列車，並可體驗列車駕駛、營運車站等。港鐵稱，另一可能性是建設鐵路博物館，展示港鐵與社區及香港文化交匯的時刻。同時，公司亦會探究應用此虛擬環境推動STEM 教育。

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港鐵CEO金澤培：期待年青一代元宇宙參與社區

港鐵公司行政總裁金澤培稱，今次進駐元宇宙，將可讓探索虛擬領域，把握從中連繫至現實世界體驗，強調「十分期待社區特別是年青一代參與其中，發揮各種創意，發掘當中帶來的機遇。」

Animoca Brands 集團總裁歐陽杞浚表示，港鐵今次擴展鐵路營運，在虛擬領域建造社區，期待與港鐵共同構建這個開放的元宇宙。

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