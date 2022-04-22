【科技一周回顧】華為宣布下周四舉行新品發布會 保安局正準備網絡安全立法
▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！
一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！
- 去年早有消息指出，港府擬推行「保障網絡安全法」，要求私營企業、法定機構及政府部門遵守網絡安全規定。據副政府資訊科技總監黃志光最新表示，保安局已牽頭進行有關網絡安全的立法準備工作，預計今年下半年向立法會提交文件，並且展開公眾諮詢。
【網絡安全法】保安局正準備網絡安全立法 料下半年展開公眾諮詢
【特首選舉】遵守制裁政策 YouTube終止李家超競選頻道？
- 華為近年積極研發摺疊手機，近日再有新消息傳出。華為官方今（22日）宣布，將於下周四（4月28日）晚上7時召開新品發布會，推出新一代Mate系列摺疊旗艦手機——華為Mate Xs 2。
【華為新摺機】華為宣布下周四舉行新品發布會 摺機Mate Xs 2將登場
【三星摺機】S Pen或消失？ 外媒爆料Galaxy Z Fold 4有兩大改變
- Meta 近日對旗下的Quest 2 VR眼鏡進行系統更新，升級了應用程式Presence Platform的無控制器手部追蹤支援功能，優化「虛擬手」消失問題，並允許使用更多自然手勢，包括拍手和擊掌等動作。
【VR眼鏡】Meta Quest 2無控制器手部追踪功能更新 支援拍手和擊掌動作
【AR技術】亞馬遜招聘XR、AR設備軟件工程師 擬開發AR智能家居產品
- 蘋果（Apple）早前被傳出將於9月正式推出iPhone 14，其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro MAX將採用「感嘆號」挖孔屏設計。著名蘋果分析師郭明錤預測，iPhone 14也將改善前置鏡頭的攝力，加入自動對焦功能和更大的光圈。
【蘋果動向】iPhone 14攝力大增？ 郭明錤：前置鏡頭將支援自動對焦
【蘋果新品】彭博：蘋果正開發新HomePod 結合FaceTime、Apple TV等功能
【ESG】蘋果引入新拆解零件技術 產品採用更多循環再造物料
責任編輯：廖淑瑩
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