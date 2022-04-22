【ET講股通】梁耀康：補裂口後點走？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

美國聯儲局主席鮑威爾表示5月會議討論加息50個基點，美股下挫，港股承接低開420點，開市後曾跌近500點至20184點，其後跌幅逐步收窄，恒生指數半日跌114點，報20567點，成交589億元。港交所 （00388） 逆市升逾2%；美團 （03690） 升0.4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；知乎 （02390） 首掛半日報24.85元，較招股價低22%。港股補裂口後點走？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：16 - 港股今日市況速覽

00：28 - 港股大幅低開原因（一）：美國聯儲局主席鮑威爾表示，5月會議討論加息50個基點

01：23 - 港股大幅低開原因（二）：再有中概股被列入「預定摘牌名單」 影響市場氣氛

01：42 - 新興市場有資金流出壓力 A股沉底格局未變

03：27 - 港股補裂口後未企穩 今日低位20184點不能失

06：10 - 美股科技股被「打散」 業績好的美股同樣回軟

07：02 - 潛力股推介（進取部署）：李寧 （02331）

11：21 - 潛力股推介（保守部署）：中移動 （00941）

14：12 - 觀眾問股：香港寬頻 （01310） 、港交所 （00388） 買入收息咩價位入好？

17：08 - 觀眾問股：港交所 （00388） 揸中長線甚麼價位買入？

19：01 - 觀眾問股：中交建 （01800） 4.43元有貨怎部署？

20：34 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 前景點睇？

22：54 - 港股收市市況速報

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恒指全日跌43點，收報20638點，大市總成交1,086億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股大幅低開，主因：一、儲局主席鮑威爾明言5月議息將商討加息0.5厘，美股3大指數昨晚先升後跌，科網股沽壓尤其顯著；二、再有中概股由預定摘牌名單轉入確定摘牌名單；三、內地A股表現不振，資金持續流出亞洲市場。

恒指一度跌近500點，惟下試上升裂口底部後回穩。後市還看能否守住今日低位，若失守，2萬關恐難守。另一方面，需重上21000關，大市氣氛才有望改善。續緊盯美滙指數及美國10年期債息走勢。

進取者吼李寧 保守者揀中移動

部署上，進取者可留意李寧 （02331） ，股價逆市升1.9%至62元，有望受惠內地谷消費振經濟。此外，李寧首季經營數據對辦，銷售點減少，主因縮減批發渠道，同時增加零售渠道，以及大力拓展電商渠道。技術走勢上，若向上突破，可上望70元，以55.75元止蝕。

保守投資者則可留意中移動 （00941） ，股價跌0.2%至54.15元。中移動首季業績平穩增長，股息率達6厘，現價可分批收集，失守3月低位可考慮止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰香港寬頻、港交所、中交建、藥明生物。立即觀看】

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