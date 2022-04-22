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【ET講股通】梁耀康：補裂口後點走？（附time code）

股市 16:37 2022/04/22

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美國聯儲局主席鮑威爾表示5月會議討論加息50個基點，美股下挫，港股承接低開420點，開市後曾跌近500點至20184點，其後跌幅逐步收窄，恒生指數半日跌114點，報20567點，成交589億元。港交所 （00388） 逆市升逾2%；美團 （03690） 升0.4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；知乎 （02390） 首掛半日報24.85元，較招股價低22%。港股補裂口後點走？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：16 - 港股今日市況速覽 
00：28 - 港股大幅低開原因（一）：美國聯儲局主席鮑威爾表示，5月會議討論加息50個基點
01：23 - 港股大幅低開原因（二）：再有中概股被列入「預定摘牌名單」    影響市場氣氛
01：42 - 新興市場有資金流出壓力　A股沉底格局未變
03：27 - 港股補裂口後未企穩　今日低位20184點不能失
06：10 - 美股科技股被「打散」    業績好的美股同樣回軟
07：02 - 潛力股推介（進取部署）：李寧 （02331）
11：21 - 潛力股推介（保守部署）：中移動 （00941）
14：12 - 觀眾問股：香港寬頻 （01310） 、港交所 （00388） 買入收息咩價位入好？
17：08 - 觀眾問股：港交所 （00388） 揸中長線甚麼價位買入？
19：01 - 觀眾問股：中交建 （01800） 4.43元有貨怎部署？
20：34 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 前景點睇？
22：54 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3235520

晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局重溫《ET財智Talk

欄名 : ET講股通

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