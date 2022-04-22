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【台積電TSM】張忠謀：美國本土製造芯片只會徒勞無功　潑台積電美國設廠冷水？

股市 15:35 2022/04/22

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【台積電TSM】張忠謀：美國本土製造芯片只會徒勞無功　潑台積電美國設廠冷水？

芯片在疫情期間成搶手貨，芯片代工龍頭台積電（美：TSM，台：2330），成為各國拉攏本土生產芯片的合作對象。不過，正當台積電美國亞利桑那州籌建新廠之際，台積電創辦人張忠謀月內參與華盛頓智庫Brookings Institution的Podcast 時明言，美國想在本土擴大半導體生產恐徙勞無功。張忠謀認為，美國芯片界自1980年代已轉型，目前已無足夠芯片製造技術人士，以台積電美國生產經驗，美國強行製造，芯片成本將過高，缺乏競爭力。

張忠謀稱，台積電在美國俄勒岡州（Oregon）設廠25年，向當地供應各式人才，從經理到工程師都曾換過，有用過美國本土工程師、有從台灣派去工程師，成果是有改善，但與台灣生產成本差距依然。

我們原以為在美國、台灣生產成本都差不多，但事實是我們太天真了。

俄勒岡州生產要較台灣生產貴50%，即使如此，我們依然可賺錢，但不夠在台灣生產賺得多，也難以擴大俄勒岡州生產規模。

對於台積電最新在美國設廠，張忠謀僅指，亞利桑那工廠的規模更大，製程技術更先進，這是在美國政府的敦促下，並由台積電現任董事長決定的。

「美國有最好的芯片設計能力」　張忠謀：台積電完全沒有

張忠謀重申，全球在芯片產業互相分工才是最有效。他表示，美國在半導體界有很好定位，當地有全世界最出色的芯片設計能力，「台灣有少量（芯片設計）能力，台積電一點也沒有」。

即使美國擬投放數以十億美元資助本土生產芯片，張忠謀認為這並不足夠改變現況，美國的而且確可從中提升生產能力，但單位成本仍然高企，無法與台積電等工廠競爭。

張忠謀又主動提及台海局勢，他強調，他現時認為兩岸不會爆發戰爭，並稱：

現時兩岸沒有發生戰爭，增加本土半導體生產的工夫，既昂貴又無用；若兩岸發生戰爭，我的天，我們有更多更多事較芯片值得擔心。

台積電創辦人張忠謀Podcast原文

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

 

 

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