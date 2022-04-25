【消費情報】7CAFÉ分店邁向600間 推出三日限定快閃優惠 即磨咖啡冷熱任揀只需6元

7-Eleven的自家品牌7CAFÉ，本月即將邁向600間分店。7-Eleven宣布由4月27至29日，特別於全線7CAFÉ推出一連三日的「打打氣醒神啲」即磨咖啡優惠，只需6元即可享用任何凍或熱的高品質即磨咖啡（原價：熱飲14元；凍飲16元）。

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7CAFÉ的高質香濃即磨咖啡，選用來自巴西、洪都拉斯、印尼峇里及蘇門答臘認可評定為 100% Arabica咖啡豆調製，於香港新鮮烘焙，加上使用澳洲優質牛奶，令口感醇厚、味道濃郁且帶微酸。7CAFÉ一直來亦為本地顧客不斷帶來多款創新的期間限定口味，還有上年年尾推出 一眾咖啡精靈Gullu Gullu代言人萌爆登場，營造不少歡樂Happy Vibe。

活動有效期由2022年4月27日早上7時至4月29日。不可與加錢套餐優惠同時使用。不適用於指定香港及澳門店 舖，包括 7CAFÉ+、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集及澳門國際機場客運大樓離境層分店。朱古力粉及部分貨品只限 於指定店舖提供。貨品數量有限，售/送/換完即止。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven 將保留最終之決定權。

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責任編輯：嚴浩文