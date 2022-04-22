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【電動車】比亞迪與地平線達成合作　明年部分新車型將搭載征程5芯片

股市 15:25 2022/04/22

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【電動車】比亞迪與地平線達成合作　明年部分新車型將搭載征程5芯片

比亞迪 （01211） 與地平線達成合作，明年部分新車型將搭載征程5芯片。按照計劃，搭載地平線征程5的比亞迪車型最早將於2023年上市。比亞迪今日先跌3%後回穩，現報231.2元，無升跌。

地平線表示，此次合作，是繼比亞迪投資地平線、與地平線達成戰略合作後，雙方在實際業務合作上的突破性進展，比亞迪也成為首家官宣搭載地平線征程5芯片的車企。

地平線是中國最先推出車規級AI芯片並實現量產的科技公司，已經邁過百萬芯片前裝出貨的大關。地平線的第三代車規級產品征程5兼具大算力和高性能，單顆芯片AI算力最高可達128 TOPS，支持16路攝像頭感知計算，能夠支持自動駕駛所需要的多傳感器融合、預測和規劃控制等需求。

此外，征程5芯片獲得全球公認的汽車功能安全標準TÜV ISO 26262 ASIL-B 功能安全認證，成為國內首顆基於ISO 26262功能安全流程開發的車規級AI芯片。

【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）

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【比亞迪1211】比亞迪料首季純利最多升3倍至近10億人幣、新能源車銷量新高對沖原材料上升壓力

編輯：姚卓然

港股 新能源 汽車 人工智能 比亞迪股份（01211） 晶片 電動車 自動駕駛
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