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【新股IPO】 精鋒醫療科技擬來港上市 集資最多3億美元

股樓投資 15:41 2022/04/22

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消息指，深圳精鋒醫療科技計劃年內來港上市，集資約2億至3億美元，公司日前已向港交所遞交上市申請，摩根士丹利、中金公司及花旗為聯席保薦人。根據其初步招股文件顯示，精鋒醫療科技主要從事設計、開發、製造和商業化手術機器人，目前已啟動多孔及單孔腔鏡手術機器人的關鍵性臨床試驗，中國首家、全球僅有的兩家公司之一。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

精鋒醫療成立於2017年，致力於設計、開發、製造和商業化手術機器人，目前已經啟動多孔及單孔腔鏡手術機器人的關鍵性臨床試驗，是中國首家、全球僅有的兩家公司之一。過去兩個年度，精鋒醫療科技未有錄得收入，去年度虧損達到3.49億元人民幣，較2020年的虧損7,936.6萬元人民幣擴大。

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是次上市集資所得，將用於產品研發和日後後製造與商業化；以及用於手術機器人行業及相關領域的潛在策略收購、投資或合作等。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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記者：張以正

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