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【虛擬銀行】 ZA Bank推出連串「報復式折扣」　憑ZA Card消費可享一系列回贈及優惠

理財智慧 17:23 2022/04/22

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隨著疫情緩和及社交距離措施逐步放寬，虛擬銀行ZA Bank宣布，推出連串「報復式折扣」，由即日起，用戶憑ZA Card消費，可尊享一系列精彩回贈及優惠，涵蓋食、買、玩三大範疇：

•    食：餐飲消費高達11%回贈
用戶於33個餐飲品牌旗下多間中菜餐廳、國際食府及咖啡店消費，可獲高達11%回贈。

•    買： 3大購物熱點高達 11% K Dollar 回贈
ZA Bank 與K11 Art Mall、D·PARK 愉景新城及 THE FOREST合作，用戶於指定商戶單日累積消費滿500元，可獲高達11% K Dollar回贈，上限為200 K Dollars（相等於200元）。

•    玩：PURE 獨家禮遇　買口罩、Staycation 同享折扣回贈
ZA Card持卡人經指定網站登記，獨家尊享免費PURE Yoga及PURE Fitness全線分店7天通行證，以及免費 PURECAST 網上直播瑜伽與健身課堂，兼享簽訂合約優惠。

同時，憑 ZA Card 購買本地8大熱門品牌口罩（網店及實體商店均可），可享高達11% 簽賬回贈；在6大旅遊平台消費，亦可享高達11%折扣。(見下圖)

    點擊圖片放大
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    +2

另外，ZA Bank 亦推出好友推薦計劃限時獎賞。由即日起至2022年5月4日，現有用戶邀請好友使用其邀請碼成功開立ZA Bank賬戶，可經ZA Quest獲得一個扭蛋，抽取高達5,000元推薦獎賞，保證獲得至少100元；成功邀請好友開戶並於7日內憑ZA Card消費滿100元，將獲得一次額外200元回贈，保證合共穩袋至少300元獎賞。

被推薦人在成功開戶後30日內使用ZA Card在任何商戶消費一次，亦可抽取高達5,000元獎賞，保證獲得至少100元。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

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撰文 : 陳楚琨

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