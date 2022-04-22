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【室內設計】新婚夫婦喜聚會愛瑜伽　擲52萬元實現極簡約生活　350呎舊樓變身全開放式住所

理財智慧 16:41 2022/04/22

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香港住宅普遍不大，但偏偏人總有不少身外物，令到居住空間愈住愈細，如果想要在蝸居都住得舒適， 不少人都會考慮將住所設計成白色為主的簡約風格，務求增加空間感。今次《精明裝修》的戶主也不例外，戶主為一對新婚夫婦，希望將358平方呎的住所設計成極簡風，好等他們可以招呼教會朋友到家中聚會，日常亦可在家中做瑜伽。設計師於是將單位「全爆」，改為全開放式，只留一度大屏風，讓戶主有需要時才拉上，令到單位有足夠的活動空間之餘，亦保留一定的私隱度。

單位原貌：

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單位是位於沙田的偉華中心，於1986年落成，樓齡36年。戶主為一對新婚夫婦，兩人住358平方呎單位在香港算不擁擠，不過因他們不時會招呼教會朋友到家人聚會，又是瑜伽愛好者，需要地方伸展運動，因而需要較多活動位置，戶主只希望設計一切從簡，更表明不需要電視、梳化及飯檯。

為了滿足戶主的要求，Deco Farmer Studio設計師Heiman就選擇將原先為兩房的單位，改為全開放式。Heiman表示，即使戶主認為不需要家具，但因單位橫樑多，樓底亦不高，所以執行起來有一定難度。為了隱藏單位不少的橫樑，廚房裝上為假天花，同時裝有燈槽，以光綫擴充空間；客廳亦採用同樣方法，免去橫樑的突兀感。至於浴室的橫樑，則「偷位」在門的兩旁改為儲物櫃，做到物盡其用。

翻新後：

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考慮到戶主日後都是二人世界為主，於是他說服了對方，由原本無意改動單位格局，到實行「全爆」，將一個書櫃分隔開工作及休息空間，並以屏風劃分出日常活動空間，有規劃之餘保留到最多的活動位置。因為睡房位置的光綫最充足，屏風的設計亦能幫客飯廳「偷」一點光，陽光充足亦能減少局促感。Heiman透露，戶主兩人不需要擺放電視，主要使用投影器看劇、看電影，所以日常可以拉上屏風，變身成私人影院。

因為希望增加單位的活動範圍，戶主本想摒棄飯檯，日常進餐只以茶几作代替，不過Heiman認為相當不便，最終在開放式廚房外，設計成吧檯，節省空間之餘，亦留有位置可以如常進餐。Heiman表示，因戶主希望設計成極簡風格，所以他本想將單位設計成全白，惟戶主希望有其他點綴，於是單位採用了不少木紋的家具，如床頭櫃、工作檯、吧檯、櫈、展示櫃，甚至是百葉簾。

裝修費用

雜項工程    HK$44,800
電力工程    HK$59,200
水喉工程    HK$25,500
油漆工程    HK$32,000
泥水工程    HK$69,000
木器及傢私工程 HK$189,800
冷氣及通風工程 HK$3,400
鋁質及換鋁窗工程 HK$101,800

裝修工程總價    HK$525,500

＊資料及圖片由Deco Farmer Studio提供

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撰文 : 陳楚琨

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