【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元

政府統計處近日出版《2021年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書，公布18區家庭收入中位數，當中家庭住戶每月入息中位數最高為中西區，最低為深水埗區。而全港住户平均月入2.75萬，較前年增加500元。

政府統計處公布的報告，以2021年1月至12月進行的「綜合住戶統計調查」作編製。中西區月入中位數最高，達42,000元，較前年高逾千元。第二位是灣仔區，中位數40,400元。比2020年上升400元；第三位是西貢，中位數37,200元，比2020年上升1,900元。

2021年18各區住戶每月入息中位數排行榜：

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住户入息中位數最低地區是深水埗，每月入息中位數為22,000元，僅及中西區的52.3%。第二低是觀塘，中位數22,200元，但較2020年增加300元。第三低是葵青，中位數23,300元，較2020年減少700元。

另外，統計處數據亦列出了公屋、資助自置房屋及私樓住戶的每月入息中位數。公屋住户每月入息中位數為1.77萬元，資助房屋住户每月入息中位數為2.59萬元，私樓住户每月入息中位數為3.62萬元。

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責任編輯：龍紀瑩