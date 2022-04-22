【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力

歐盟就統一消費電子產品充電接口至USB Type-C標準又邁進一步。歐洲議會的「國內市場暨消費者保護委員會」（Internal Market and Consumer Protection Committee/IMCO），在本周三（20日）以壓倒性多數投票結果，通過修訂後的歐盟無線電設備指令（Radio Equipment Directive, RED），以減少電子垃圾造成的環境污染。多年來在iPhone、iPad及AirPods上使用Lightning接口的蘋果（AAPL），在歐洲市場銷售以上產品時將面臨更大壓力，長遠將影響MFi認證帶來的龐大授權收入。

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新通過的修訂將確保消費者在每次購買新裝置時，毋須再要購買全新的充電器和數據線，只需一個充電器即可為所有中小型電子產品進行充電。

任何生產商的智能手機、平板電腦、數碼相機、耳機、手提遊戲機及手提喇叭，如需要通過有線充電，都必須配備USB Type-C接口；一些外形迷你而無法配備USB Type-C接口的裝置，例如是智能手錶、健康追蹤器及運動設備則可獲豁免。

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歐盟長期致力解決產品的可持續性問題，此次修訂是工作的其中一部分，尤其是歐盟市場的電子產品，目的是減少電子垃圾。

此外，歐洲議會議員還希望在新裝置上，就充電選項能夠有更清晰的訊息和標籤，以及產品是否包含充電器，此舉將有助於避免消費者感到混淆，並為擁有多種裝置的消費者簡化選購決定。

隨著無線充電的應用愈見廣泛，歐洲議會議員亦希望歐盟委員會在2026年底前提出策略，最大程度地降低任何新充電解決方案的相互操作性。目標是避免市場碎片化，以繼續減少環境浪費，確保消費者便利，並避免專用充電解決方案造成的所謂「鎖定」效應。

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責任編輯：嚴浩文