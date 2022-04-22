  • 25°C
香港時間 : 2022422日 (五) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【統一標準】歐盟新法規定 多款電子產品需統一採用USB-C接口 蘋果Lightning接口面臨更大壓力

環球政經 17:54 2022/04/22

分享：

分享：

歐盟就統一消費電子產品充電接口至USB Type-C標準又邁進一步。歐洲議會的「國內市場暨消費者保護委員會」（Internal Market and Consumer Protection Committee/IMCO），在本周三（20日）以壓倒性多數投票結果，通過修訂後的歐盟無線電設備指令（Radio Equipment Directive, RED），以減少電子垃圾造成的環境污染。多年來在iPhone、iPad及AirPods上使用Lightning接口的蘋果（AAPL），在歐洲市場銷售以上產品時將面臨更大壓力，長遠將影響MFi認證帶來的龐大授權收入。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦   剖析基建消費股

新通過的修訂將確保消費者在每次購買新裝置時，毋須再要購買全新的充電器和數據線，只需一個充電器即可為所有中小型電子產品進行充電。

任何生產商的智能手機、平板電腦、數碼相機、耳機、手提遊戲機及手提喇叭，如需要通過有線充電，都必須配備USB Type-C接口；一些外形迷你而無法配備USB Type-C接口的裝置，例如是智能手錶、健康追蹤器及運動設備則可獲豁免。

【延伸閱讀】【環保措施】蘋果協助逾200家供應商轉用再生能源 目標2030年全供應鏈實現碳中和

【延伸閱讀】【手機訂閱】蘋果擬推硬體產品「訂閱服務」 月租iPhone最快今年底推出

歐盟長期致力解決產品的可持續性問題，此次修訂是工作的其中一部分，尤其是歐盟市場的電子產品，目的是減少電子垃圾。

此外，歐洲議會議員還希望在新裝置上，就充電選項能夠有更清晰的訊息和標籤，以及產品是否包含充電器，此舉將有助於避免消費者感到混淆，並為擁有多種裝置的消費者簡化選購決定。

隨著無線充電的應用愈見廣泛，歐洲議會議員亦希望歐盟委員會在2026年底前提出策略，最大程度地降低任何新充電解決方案的相互操作性。目標是避免市場碎片化，以繼續減少環境浪費，確保消費者便利，並避免專用充電解決方案造成的所謂「鎖定」效應。

【消費優惠】新城市推「初夏戲．味雙重賞」 消費滿指定金額 即送MCL MOVIE TOWN電影門票1張【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 USB 無線充電 AirPods 手提遊戲機 iPad 喇叭 銷售 智能手機 歐洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

星展予恒指12個月目標24600點 另推薦10隻首選港股
星展予恒指12個月目標24600點 另推薦10隻首選港股
【串流平台】阿克曼「撈底」Netflix不足3個月　慘蝕4億美元離場
【串流平台】阿克曼「撈底」Netflix不足3個月　慘蝕4億美元離場
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
錦上路站柏瓏I示範單位　四正三房一套設梗廚　三合一大露台增實用空間
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請
【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位
【姜濤生日】姜糖舉辦「22+1=Keung To 慈善限定店」明日開幕 設11個必影打卡位
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款