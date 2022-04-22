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【新股IPO】精鋒醫療申請赴港上市　擬集資最多23.4億

新股IPO 14:57 2022/04/22

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精鋒醫療申請赴港上市　擬集資最多23.4億

深圳市精鋒醫療科技日前遞交在港上市申請，據外電報道指，公司計劃在今年內進行IPO，初步計劃集資2億至3億美元（折合約15.6億至23.4億港元），摩根士丹利、中金以及花旗為聯席保薦人。

精鋒醫療成立於2017年，致力於設計、開發、製造和商業化手術機器人，目前已經啟動多孔及單孔腔鏡手術機器人的關鍵性臨床試驗，是中國首家、全球僅有的兩家公司之一。

旗下主要產品，包括核心產品多孔腔鏡手術機器人MP1000，以及關鍵產品精鋒單孔腔鏡手術機器人SP1000，目前相關產品的設計及主要研發已經完成，並具備通過綠色通道進行國家藥監局有關創新醫療器械的快速審查資格。

精鋒醫療目前未有錄得任何營業收入，去年全年研發開支達2.22億元（人民幣，下同），按年擴大2.78倍；全年股東應佔虧損達3.49億元，按年擴大3.4倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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港股 醫療科技 手術 IPO 集資

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