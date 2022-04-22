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【虛擬保險】OneDegree首季銷售季度增長39%　計劃今年將團隊拓展至300人

Hot Talk 14:57 2022/04/22

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【虛擬保險】OneDegree首季銷售季度增長39%　計劃今年將團隊拓展至300人

虛擬保險公司OneDegree表示，截至今年3月，提供的總保額合共達84億元，較去年同期保額增長逾十倍。今年首季銷售的季度增長達39%。

「毛價保」寵物保險在過去一年繼續在市場保持領先地位，本身持有保單而再為更多寵物投保的人數大幅上升3倍，當中更有投保者最多同時持有8份寵物保險保單。現時超過70個品種的狗隻和40個品種的貓隻受保。

公司表示，疫情無阻其處理客戶索償申請，以OneDegree寵物保險為例，在過往三個月（2022年1月至3月）平均處理及完成索償申請的時間只需2.97個工作天。

此外，OneDegree保險產品的客戶年齡層多數集中於九十後及千禧世代，當中超過五成為18至34歲。

OneDegree自去年8月完成2,800萬美元B1輪融資，員工總數已達到180人，並於香港和台北設有據點，計劃今年將團隊拓展至300人。

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