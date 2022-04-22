【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日

早前西班牙一名女醫護在20日內兩度感染，創下最短確診新冠肺炎紀錄。英國有患者連續16個月在檢測中，探測到一定水平的新冠病毒水平，成為有史以來最長的感染紀錄。可惜，患者最終在2021年離世。

【新冠肺炎】西班牙醫護20日內兩度確診 中齊兩變種病毒 【下一頁】

英國的醫生團隊表示，匿名患者在2020年初出現症狀，經PCR檢測後確診。其後72周內，有關患者屢次入院，接受例行檢查及照料。在每一次檢測中，患者均為確診，即其體內仍有新冠病毒。

醫生團隊引用詳細的實驗室分析數據指出，患者屬持續感染，並非重覆感染，即使已獲處方抗體藥物，但病人仍未能擺脫病毒。專家表示，持續感染需要進一步研究，加強人類對新冠病毒的了解及其潛在風險。

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據悉，有關患者感染新冠長達505日，而且本身患有慢性病，個人免疫系統較脆弱，並最終在2021年於醫院逝世。

其中一名即將在醫學論壇發表案例的醫生斯內爾（Luke Blagdon Snell）表示，有關個案反映病毒仍在適應人體宿主，可能有機會創造新變種病毒。

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責任編輯：吳漢培