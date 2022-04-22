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【有相睇】樓齡近40年　荃德花園靚裝單位高市價沽　呎價1.8萬　貴過錦上路新盤

股樓投資 15:03 2022/04/22

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二手交投暢旺，有買家不惜高價入市。美聯物業鍾家豪說，荃灣荃德花園A座高層D室，實用面積287平方呎，為屋苑最細兩房間隔，原開價525萬元，放盤10日終以518萬元沽出，實用呎價約18,049元，售價為今年屋苑最高，較市價高一成。若以呎價計，貴過錦上路站上蓋柏瓏I首張價單的折實平均呎價。

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從代理提供的相片可見，單位裝修新淨，可即買即住，而且外望開揚市景。資料顯示，原業主於2019年3月以450萬元購入上址，持貨3年，現帳面獲利68萬元。

同場加映【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股 

談到近期市況，鍾家豪說，不少買家擔心遲買更貴，所以加快入市，亦令荃景圍一帶上車屋苑的睇樓量及成交量大增。

延伸閱讀 錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元 【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 私人屋苑 荃灣 荃德花園 美聯物業

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