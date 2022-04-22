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拳王泰臣搭飛機出拳打人 不滿坐後面乘客不停騷擾

環球社會熱點 14:30 2022/04/22

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美國八卦新聞網站《TMZ》周四（21日）報道，退役拳王泰臣本周乘搭飛機時因不滿後面乘客不斷騷擾，憤而出拳毆打對方。據悉，被毆乘客額頭受傷出血。警方證實就事件拘捕兩人，但相關人士其後已獲釋。

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報道指泰臣（Mike Tyson）周三（20日）晚上乘坐廉航捷藍航空（JetBlue Airways）航班，由美國三藩市國際機場飛往佛羅里達州。

網上流傳片段顯示，一名坐在泰臣後面的男乘客對著泰臣指手畫腳，又多次試圖與泰臣交談。男子疑似與泰臣發生爭執，然後泰臣就起身靠在座椅椅背，出拳毆打男乘客。

另外一人嘗試分開兩人，但衝突仍持續一段短時間。

而從片段可見，男乘客被泰臣毆打後額頭出血。

TMZ指事故發生前，泰臣已經同意與該名男乘客合照。但男乘客仍一直表現過度興奮，更無視泰臣要求其冷靜，繼續騷擾泰臣。

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泰臣發言人事後經電郵作出回應，證實泰臣在飛機上與一名乘客發生肢體衝突。發言人形容該名乘客具挑釁性，首先騷擾泰臣並在其坐在座位期間，向泰臣投擲水樽攻擊他。

三藩市警方周四證實，前一晚曾派警員上機處理一宗飛機上的肢體衝突事件。警方透露曾拘捕兩人，但其後已釋放他們。至於一人受傷在現場接受治療，沒有生命危險。

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責任編輯：鄭錦玲

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