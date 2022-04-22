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【華為新摺機】華為宣布下周四舉行新品發布會　摺機Mate Xs 2將登場

科技 14:01 2022/04/22

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華為近年積極研發摺疊手機，近日再有新消息傳出。華為官方今（22日）宣布，將於下周四（4月28日）晚上7時召開新品發布會，推出新一代Mate系列摺疊旗艦手機——華為Mate Xs 2。

【華為策略】芯片供應受影響　華為研發技術尋出路

【華為新品】華為輕旗艦nova 9 SE登場　主打Vlog拍攝售$2,788

華為終端官方微博發文宣布，將於4月28日召開「華為折疊屏及全場景新品發布會」，屆時將正式推出華為Mate Xs 2。華為常務董事、終端業務CEO余承東也親自發文表示，「華為Mate Xs 2是我們發布的第五款摺疊旗艦，將超越大家對摺疊手機的想像。」

據官方公布的海報顯示，華為Mate Xs 2或將繼承前代Mate Xs採用的外摺設計，主要將屏幕放置於機身外側，整部手機只有一塊屏幕。綜合過往傳聞報道，Mate Xs 2將是Mate X的升級版，但仍會搭載4G處理器。內地媒體「快科技」則預計，從華為過往發布的旗艦機型來看，Mate Xs 2有可能會是驍龍888 4G或麒麟9000 4G，不過，鑑於麒麟9000芯片所剩不多，前者概率會大一些。

【華為5G】華為擬推「5G手機殼」　抵抗美國制裁

責任編輯：曾曉汶

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