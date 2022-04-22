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【金融反貪】中證監新股「大姐大」被捕起訴　涉新股審核斂財

宏觀解讀 13:53 2022/04/22

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【金融反貪】中證監新股「大姐大」被捕起訴　涉新股審核斂財

中紀委去年主題檢查金融機構，近期內地屢傳出有金融機構或監管機構高層受查。中證監投資者保護局原一級巡視員曾長虹4月1日被開除黨席，中國檢察機構今日公告，已以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪逮捕曾長虹。據市場人士形容，曾長虹在中證監工作20多年，2019年才調離，被外界視為內地新股IPO發審「大姐大」。

中紀委月初公布，屬正廳級的曾長虹去年10月被調查，4月1日決定開除其黨籍。中絕委當時形容，曾長虹長期於證券發行審核關鍵崗位恣意斂財，與他人串謀、轉移、隱匿涉案財物，對抗組織審查、長期違規收受禮品禮金、消費卡及高檔奢侈品，多次接受管理服務對象宴請、旅遊安排等，利用職務便利及影響力在企業發行上市、再融資審核等方面，為他人謀取不當利益。

中妃委續指，曾長虹涉嫌犯罪數額特別巨大，性質嚴重，影響嚴重，應當嚴肅處理。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

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